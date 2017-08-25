البابا تواضروس يغادر القاهرة متجهًا إلى الإمارات

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متجها إلى دبي على الطائرة الإماراتية.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، الجمعة، إنه تم إنهاء إجراءات سفر البابا تواضروس، على الطائرة الإماراتية المتجهة إلى دبي من استراحة كبار الزوار، وكان في وداعه عدد من قيادات مطار القاهرة الدولي.

وكان البابا عاد من زيارة لإيطاليا استغرقت 3 أيام، ترأس خلالها صلاة الجنازة على جثمان الأنبا كيرلس، مطران ميلانو وتوابعها والنائب البابوي بأوروبا، الذي توفي عن عمر يناهز 65 عاما.