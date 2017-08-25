نقيبا أطباء الأقصر وقنا يتفقان على التعاون المشترك (صور)

الأقصر - محمد محروس:

بحث الدكتور أحمد حمزة نقيب أطباء الأقصر، اليوم الجمعة، مع الدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة ونقيب أطباء قنا، سبل التعاون المشترك بين النقابتين الفرعيتين، وذلك على هامش مؤتمر المناظير المنعقد بمستشفى قنا العام.

ودعا حمزة أطباء محافظة قنا للمشاركة في المؤتمرات العلمية وورش العمل المنعقدة بشكل دوري في الأقصر.

وقال نقيب أطباء الأقصر إنه سيتم معاملة أطباء محافظة قنا معاملة أطباء الأقصر في حضور المؤتمرات العلمية وورش العمل التي ستكون بالمجان.

حضر اللقاء الدكتور محمد الديب عضو النقابه مدير عام مستشفى قنا العام، والدكتور محمود عبد الرحيم استشاري النساء ومنسق المؤتمر، والدكتور هيثم وشاحي أخصائي النساء والمنسق العلمي للمؤتمر، والدكتور عماد الطيب أمين صندوق النقابة.