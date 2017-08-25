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لجنة تابعة لـ "حماس" تناشد السيسي السماح لقافلة مساعدات جزائرية بدخول غزة

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مصراوي Masrawy

لجنة تابعة لـ "حماس" تناشد السماح لقافلة مساعدات جزائرية بدخول غزة

07:48 م الجمعة 25 أغسطس 2017

غزة - (د ب أ)
ناشدت "اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن غزة" التابعة لحركة "حماس" اليوم الجمعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسماح بدخول قافلة مساعدات جزائرية إلى القطاع من خلال معبر رفح البري.

واعتبر بيان صادر عن اللجنة أن منع القافلة من الوصول إلى معبر رفح "يتعارض مع الموقف التاريخي لمصر العربية تجاه القضية الفلسطينية ويزيد من وتيرة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 11 عامًا".

وحسب البيان فإن القافلة حصلت على إذن عبور مسبق "لكن السلطات المصرية منعتها من ذلك بحجة أنها تحمل مواد غير متفق عليها رغم أنَّ سفارة في الجزائر حصلت على قائمة المحتويات مسبقاً".

وتحمل القافلة 14 حاوية بقيمة 5 ملايين دولار، تضم أدوية وتجهيزات طبية متطورة تخص مرضى السرطان الموجودين في مستشفى الجزائر في قطاع غزة الذي تم افتتاحه رسمياً عام 2010.

ومن المقرر أن تفتح السلطات المصرية معبر رفح في الاتجاهين يومي الأحد والاثنين المقبلين، بحسب ما أعلنت سفارة فلسطين لدى مصر.

وقالت هيئة الحدود والمعابر التابعة لوزارة الداخلية في غزة إن المعبر سيكون مخصصًا لمغادرة الحالات الإنسانية ودخول العالقين بالإضافة لمغادرة حجاج المكرمة .

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح، المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة يوم 16 من الشهر الجاري لمدة يومين للسفر في الاتجاهين وذلك لأول مرة منذ خمسة أشهر.

وتم فتح المعبر للسفر في الاتجاهين أقل من 20 يومًا منذ بداية العام الجاري.

وأعلن مسؤولون في حماس مؤخرًا أن القاهرة وعدت باتخاذ سلسلة إجراءات لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وتشغيل معبر رفح بشكل منتظم.

 

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