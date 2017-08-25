أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي العراقي يسيطر على مخزن أسلحة "داعش" في "تلعفر"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي العراقي يسيطر على مخزن أسلحة "داعش" في "تلعفر"

07:47 م الجمعة 25 أغسطس 2017

بغداد - (أ ش أ):
أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، سيطرة قواته على المخزون الاستراتيجي من الأسلحة التابع لتنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء (تلعفر) بمحافظة نينوى.

ونقلت قناة (السومرية) العراقية عن إعلام الحشد الشعبي أن اللواء الحادي عشر التابع له تمكن من السيطرة على مخزون (داعش) الاستراتيجي من العتاد والطائرات بدون طيار والصواريخ في حي العروبة شمال شرق تلعفر.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن، في 20 أغسطس الجاري، بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على قضاء تلعفر الذي يمثل آخر معاقل تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى.

هذا المحتوى من

b050d98bf6.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المرصد: "داعش" يقتل 34 فردًا من قوات النظام السوري في الرقة

    أخبار

  • القوات العراقية تحرر حي العروبة في "تلعفر"

    أخبار

  • أبرز عناوين الصحف العالمية

    أخبار

  • التحالف الدولي ينفي وجود قوات قتالية برية تابعة له في تلعفر العراقية

    أخبار

إعلان

e396698ab3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

النشرة الإخبارية - نشرة الساعة الثانية عشر ظهراً بتاريخ 8-8-2017 مع الإعلامية ليلى عمر

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​

نقيب الصحفيين: "محدش يقدر ينكر وجود المواقع الإخبارية" ​