الحشد الشعبي العراقي يسيطر على مخزن أسلحة "داعش" في "تلعفر"

بغداد - (أ ش أ):

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الجمعة، سيطرة قواته على المخزون الاستراتيجي من الأسلحة التابع لتنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء (تلعفر) بمحافظة نينوى.

ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية العراقية عن إعلام الحشد الشعبي أن اللواء الحادي عشر التابع له تمكن من السيطرة على مخزون (داعش) الاستراتيجي من العتاد والطائرات بدون طيار والصواريخ في حي العروبة شمال شرق تلعفر.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن، في 20 أغسطس الجاري، بدء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على قضاء تلعفر الذي يمثل آخر معاقل تنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة نينوى.