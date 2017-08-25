إصابة 11 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم
إصابة 11 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم
07:31 م الجمعة 25 أغسطس 2017
رام الله- (أ ش أ):
أصيب 11 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي - في تصريح له اليوم الجمعة - إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عشرة وشبان والطفل خليفة رياض شتيوي (8 أعوام) بقدمه اليسرى، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس للعلاج، فيما عولج بقية المصابين ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
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