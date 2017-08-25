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إصابة 11 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم

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مصراوي Masrawy

إصابة 11 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم

07:31 م الجمعة 25 أغسطس 2017

إصابة 11 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في كفر قدوم

رام الله- (أ ش أ):
أصيب 11 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي - في تصريح له اليوم الجمعة - إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة عشرة وشبان والطفل خليفة رياض شتيوي (8 أعوام) بقدمه اليسرى، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا في مدينة نابلس للعلاج، فيما عولج بقية المصابين ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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