فرنسا تُرحّل ثلاثة من المتشددين إلى المغرب

باريس - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن فرنسا رحلت إلى المغرب ثلاثة من المغاربة لهم صلات بالمشهد الإسلامي المتشدد.

وقالت محطة "بي إف إم تي في" الفرنسية الإخبارية اليوم الجمعة إن الرجال الثلاثة في سن بين السابعة والثلاثين والحادية والأربعين.

وأضافت المحطة أن اثنين من هؤلاء الأشخاص لهما إخوة آخرون معروفون بتشددهم لدى أجهزة المخابرات، مشيرة إلى أن اثنين من هؤلاء الإخوة متواجدان حاليا في منطقة نفوذ الجماعات الإسلامية في سوريا والعراق، بينما ألقي القبض على ثالث داخل الأراضي التركية خلال توجهه إلى سوريا في مارس 2015.

وتجري التحقيقات بحق أخ رابع لهذه المجموعة على خلفية محاولة قتل إرهابية.

تسود حالة الطوارئ فرنسا بعد سلسلة غير مسبوقة من العمليات الإرهابية التي ارتكبها إسلاميون متشددون.

كانت الهجمات الإرهابية في فرنسا أسفرت خلال العامين ونصف الماضيين عن مقتل حوالي 240 شخصا.

وأضافت المحطة المذكورة أن ترحيل الثلاثة المغاربة يعد الحالة رقم 51 لترحيل خطرين منذ نوفمبر 2015.