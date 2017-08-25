مسؤول أفغاني : ارتفاع أعداد قتلى الهجوم على مسجد للشيعة في كابول

كابول - (د ب أ)

أكد مسؤول أفغاني أن أكثر من 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين بعد أن هاجم مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي مسجدا يرتاده الشيعة في العاصمة كابول.

وقال محمد إسماعيل قوسى ، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا ، وأن من بينهم نساء وأطفال.

وأضاف قوسى أن عدد الضحايا قد يرتفع نظرا لأن الوزارة لم تتلق حتى الآن تقارير من جميع المراكز الصحية في كابول.

وكان المتمردون قد اقتحموا مسجد "إمام الزمان" الذي يرتاده الشيعة في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة عندما كان المسجد ممتلئا.

وقال بشير مجاهد، أحد المتحدثين باسم شرطة كابول لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن الهجوم وعملية التصدي له انتهت بعد أكثر من خمس ساعات بمقتل المسلحين الاثنين اللذين نفذا العملية.

وقال مجاهد إن الهجوم بدأ بتفجير الانتحاري الاول نفسه عند بوابة مسجد "إمام الزمان" الذي يرتاده الشيعة في منطقة خير خانا بوسط مدينة كابول.

وأضاف مجاهد إن "المهاجم الثاني قتل برصاص قوات الأمن الأفغانية".

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات حيث قال وفقا لزعم بثته وكالة أعماق، الذراع الإعلامي للتنظيم إن اثنين من اعضائه نفذا الهجوم.

يذكر أن الأقلية الشيعية في أفغانستان هدف متكرر لعناصر داعش.