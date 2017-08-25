الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 35 عنصرا من قوات الحوثيين وصالح

صنعاء - (د ب أ )

أعلنت قوات الجيش اليمني الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، مقتل وجرح ما لا يقل عن 35 عنصرا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، بمحافظة الجوف (143) كم شمال شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش (سبتمر نت) عن العقيد هلال المشبب، ركن توجيه اللواء 122 مشاة بالجوف قوله، إن "مالا يقل عن 35 قتيلا وجريحاً سقطوا في أوساط المليشيا في معارك عنيفة تدور منذ فجر اليوم في جبال حام بمديرية المتون شمال المحافظة".

وأضاف المشبب، أن المليشيا (الحوثيون وصالح) حاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في تبة الوروري وجبل حام، إلا أن رجال الجيش "صدوا تلك المحاولة، بعد تكبيدهم ما لا يقل عن 20 قتيلا وأكثر من 15 جريحا".

وأكد المشبب أن من بين قتلى المليشيا الذين سقطوا بنيران الجيش جراء المعارك، القيادي الحوثي مصلح بن صالح سرحان المكنى "أبو صالح"، إضافة إلى المشرف الثقافي للحوثيين بمديرية المراشي ويدعى محمد علي ديحان.

وأشار العقيد إلى أن ستة من رجال الجيش الوطني قتلوا خلال تلك المعارك.

وأكد المشبب أن المعارك بين الطرفين مستمرة حتى اللحظة "وأن المليشيا حاولت لأكثر من مرة الدخول بعربات لسحب جثث قتلاها المنتشرة في الجبال إلا أنها لم تتمكن من ذلك جراء المعارك المشتعلة".

وتسيطر القوات الحكومية على أكثر من 80 % من محافظة الجوف الواقعة على الحدود السعودية، وعلى حدود محافظة صعدة، معقل الحوثيين الرئيسي، ومحافظة مأرب النفطية.