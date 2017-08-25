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ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها بالفيوم

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مصراوي Masrawy

ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها بالفيوم

07:39 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها بالفيوم

الفيوم - حسين فتحى:
تمكنت مباحث في محافظة الفيوم، بقيادة العقيد محمد إلهامي أبو القاسم، والاشتراك مع قوات الأمن بمركز شرطة أبشواي، من ضبط سائقين بحوزتهما كميات من الدقيق المدعم، بلغت 6 أطنان، قبل تهريبها إلى السوق السوداء.

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء خالد شلبي، إخطارًا بالواقعة وضبط: "ح. ق. ي. ع" 50 سنة - سائق السيارة رقم (37368 نقل الفيوم)، مقيم بمدينة أبشواي, و"م. ع" 25 سنة - سائق السيارة رقم (4561 ف ه ج)، مقيم بقرية العجميين، أثناء نقلهما دقيق بلدي مدعم بغرض بيعه في السوق السوداء.

وجاء بمحضر الضبط أن المتهم الثاني حاول الاعتداء على قوة الضبط وأعاقها عن تأدية عملها، كما حطم عامود إنارة مملوك للدولة.

وبلغ إجمالي المضبوطات 120 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي 6 أطنان.

أُحيل المتهمان إلى نيابة أبشواي بتهمة تهريب وبيع دقيق مدعم، ومقاومة السلطات.

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