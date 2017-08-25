وكيل الأزهر يبيح بقاء المسلمة مع زوجها غير المسلم في هذه الحالة

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أفتى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن المراة التى تدخل فى الإسلام لها أن تبقي فى عصمة زوجها غير المسلم مؤكدا أن فقهاء العصر أكدوا بقاء الزوجية بينهما.

وقال وكيل الأزهر ، فى مقال نشرته جريدة «صوت الأزهر»: «أن زواج المسلمة من غير المسلم لا يجوز فى شريعتنا إلا أن الواقع يوجد بعض صور هذا النوع من الزواج، كزوجين تزوجا وهما على غير الإسلام فأسلمت الزوجة وبقى زوجها على غير الإسلام، وهذا الزواج بهذه الصورة أفتى بعض فقهاء العصر فيه ببقاء الزوجية بينهما، لا سيما إذا كان فى مفارقة المرأة ضرر ومخاطر، مثل ألا يكون لها مأوى أو أسرة تحتضنها أو عمل تتعيش منه، وقد يترتب على ذلك ردتها عن إسلامها فى وقت لا يمثل إسلامها فيه غضاضة عند زوجها الذى أحبها، ومازال على محبته لها، لأنهم لا ينظرون إلى الزواج كرباط شرعى، وإنما كعقد مدنى.

وأضاف شومان، أن الحنفية روأ عدم التفريق بين المسلمة وزوجها بمجرد إسلامها دونه أو ردته عن إسلامه إذا كان مسلماً وبقاء زوجته المسلمة على دينها، بل تبقى زوجة حتى صدور الحكم القضائى المفرّق بينهما.

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وتابع : «ميراث المسلمة من زوجها غير المسلم لا ينبغى أن يكون محل خلاف فى زماننا، وينبغى القول بميراثها لما هو معلوم عند علماء الأصول من أن الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً، ولمّا كان اختلاف الدين لا يمثل مشكلة لدى البعض، لا سيما فى بلاد الغرب، فلا يُعقل أن تكون مكافأة المسلمة التى تركت دينها ودخلت الإسلام، أن يتم حرمانها من الميراث، وإلا أصبح دخولها الإسلام عقاباً، وهذا لا يقول به إلا من جمدت عقولهم».

وفى السياق ذاته ، وضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية حكم بقاء المرأة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم، في فتوى له خلال ردها على استفسار أحد المواطنين حول هل يصح استمرار زواج المسلمة من مسيحي، وذلك بعد إشهار إسلامها؟ أنه من المقرر في الفقه الحنفي أن الزوجة لو أسلمت وانقضت عدتُها دون إسلام زوجها، فإن القاضي يفرق بينهما بعدما يتأكد من إسلامها، وتبدأ العدة من تاريخ حكم القاضي، وقال العلَّامة المرغيناني الحنفي "وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن أسلم فهي امرأته، وإن أبى فرق بينهما".