موظفة بـ«صحة الأقصر» تكتشف تعيينها عاملة نظافة بعد 6 سنوات

التحرير

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اكتشفت موظفة تعمل كاتبة بوحدة العديسات قبلي الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تم تعيينها عاملة نظافة بعد قضاء 6 سنوات في وظيفتها السابقة، التي حصلت عليها منذ عام 2011، لحملها بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط.

في البداية، تقول سيدة فهمي، لـ"التحرير"، إنه في عام 1989 حصلت على دبلوم تجارة، وعملت بمجلس مدينة الأقصر، كاتبة مؤقتة بدلا من القائمين بإجازة بدون مرتب بقسم القيد والحفظ، وفي سنة 1995 عملت في الشؤون الصحية لمدة عام، إذ عاد الموظفين الأصليين لعملهم.

وتابعت سيدة: "بعد فصلي لجأت للأعمال الخاصة في العديد من المجالات لعدة سنوات، وقررت استكمال دراستي، بدخولي كلية التجارة جامعة أسيوط تعليم مفتوح، وتخرجت عام 2009".

وذكرت: "تقدمت بطلب لمحافظ الأقصر في عام 2011، للحصول على وظيفة، ولم أجد مكانا خاليا سوى في وحدة العديسات بحري، التي تبعد عن منزلي أكثر من 25 كيلومترا، إذ أنني أقيم في منطقة الكرنك شمال الأقصر، وتم قبولي في وظيفة كاتبة بدلا من القائمين بإجازات بدون مرتب، بعد استيفائي جميع الأوراق وتقديم الشهادة الجديدة التي حصلت عليها".

وأضافت الموظفة: "أبرمت عقد العمل ذو صيغة واحدة، في أواخر عام 2011، بيني والوحدة الصحية على صندوق تحسين الخدمة بالوحدات لمدة عام، وتم التجديد لي على مدار 6 سنوات، كنت أعمل من خلالها محررة ماهيات وأتقاضى راتب كاتبة، بالإضافة إلى أن جميع الأوراق الصادرة والواردة بشأن العمل والعاملين مدرج بهما وظيفتي التي أعمل عليها".

وأوضحت: "في بداية العام الحالي ورد خطاب من وزارة المالية، بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعديل الشكل التعاقدي للعاملين المتعاقد معهم على الصناديق الخاصة لتقنين أوضاعهم، بشروط منها أن يكونوا أمضوا 3 سنوات على الأقل متعاقدين بالصناديق، واستمرارهم بممارسة ذات الأعمال التي كانوا متعاقدين عليها".

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واستكملت: "عند توقيعي على العقد الجديد، فوجئت بأنه تم إدراجي كعاملة وليست كاتبة، وبمؤهل دراسي دبلوم صنايع وليس بكالوريوس التجارة الذي تقدمت به من قبل"، متسائلة: "كيف بعد قضاء 6 سنوات من العمل ككاتبة وحين بدء الخطوة الأولى لتثبيتي في وظيفتي أدرج كعاملة نظافة؟".

وقالت: "تقدمت بشكاوى عديدة لجميع الجهات المختصة، على مدار الأشهر الماضية، ولم يتحرك أحد، وعلمت من إدارة شؤون العاملين بأن هذا الخطأ جاء نتيجة تعيينهم على الصناديق الخاصة".

من جانبه، أوضح اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، أن هذا الأمر حدث مع العديد الأشخاص المعينين على الصناديق الخاصة، لأن تعيينهم جاء على هذا الوضع كعمال مؤقتين، وليس الصفة الوظيفية، موضحًا ضرورة قيام الموظفة بكتابة مذكرة لعرضها على المستشار القانوني للمحافظة، لدراسة الحالة والإفادة بالرأي السليم.