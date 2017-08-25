الجيش السوري يقصف حي جوبر شرق دمشق بـ20 صاروخًا
الجيش السوري يقصف حي جوبر شرق دمشق بـ20 صاروخًا
07:17 م الجمعة 25 أغسطس 2017
لندن - (أ ش أ):
أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ، ومقره لندن، أن قوات الجيش السوري عاودت قصف مناطق في حي جوبر عند الأطراف الشرقية للعاصمة السورية دمشق ، ومناطق أخرى ببلدة عين ترما وأطرافها بالغوطة الشرقية.
وأكد المرصد السوري - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن الجيش السوري استهدف المنطقتين بـنحو 20 صاروخا (أرض - أرض) ، مشيرا إلى أن هذا القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة بالبنية التحتية.
يشار إلى أن منطقتي شرق دمشق والغوطة الشرفية لم تشهدا أي مواجهات بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة منذ، الأربعاء الماضي
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