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الجيش السوري يقصف حي جوبر شرق دمشق بـ20 صاروخًا

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يقصف حي جوبر شرق دمشق بـ20 صاروخًا

07:17 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الجيش السوري يقصف حي جوبر شرق دمشق بـ20 صاروخًا

لندن - (أ ش أ):
أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ، ومقره لندن، أن قوات الجيش السوري عاودت قصف مناطق في حي جوبر عند الأطراف الشرقية للعاصمة السورية دمشق ، ومناطق أخرى ببلدة عين ترما وأطرافها بالغوطة الشرقية.

وأكد المرصد السوري - وفقا لقناة (العربية الحدث) ، اليوم الجمعة - أن الجيش السوري استهدف المنطقتين بـنحو 20 صاروخا (أرض - أرض) ، مشيرا إلى أن هذا القصف تسبب في أضرار مادية كبيرة بالبنية التحتية.

يشار إلى أن منطقتي شرق دمشق والغوطة الشرفية لم تشهدا أي مواجهات بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة منذ، الأربعاء الماضي

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Asha

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