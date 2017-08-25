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عسكري روسي: تدمير آخر موقعين كيميائيين في سوريا

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مصراوي Masrawy

عسكري روسي: تدمير آخر موقعين كيميائيين في سوريا

07:08 م الجمعة 25 أغسطس 2017

عسكري روسي: تدمير آخر موقعين كيميائيين في سوريا

موسكو - (أ ش أ)
أكد قائد القوات الروسية للحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الجنرال إيجور كيريلوف، أنه تم تدمير آخر موقعين كيميائيين في سوريا، اليوم الجمعة في إطار عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

وأوضح كيريلوف في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة، أنه تم تدمير آخر موقعين كانا يقعان سابقا تحت سيطرة المسلحين، بعد تحريرهما في شهر أغسطس الجاري وتفتيشهما من قبل قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، وسيتم فتحها في وقت لاحق أمام خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.

كانت وزارة الخارجية الروسية قد قالت في وقت سابق إنها تعتقد أن هدف التصريحات الأمريكية حول استخدام السورية للسلاح الكيميائي، هو زيادة مستوى التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

هذا المحتوى من

Asha

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