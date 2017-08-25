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أنقرة تحذر وزير خارجية ألمانيا من التدخل في شؤون تركيا

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مصراوي Masrawy

أنقرة تحذر وزير خارجية ألمانيا من التدخل في شؤون تركيا

07:03 م الجمعة 25 أغسطس 2017

أنقرة تحذر وزير خارجية ألمانيا من التدخل في شؤون تركيا

اسطنبول - (د ب أ)
هاجم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل قائلا لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا.

وقال يلدريم في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية: "اهتم بشؤونك. اهتم بشؤون بلدكم. لا تحاول أن تفرض نفسك على تركيا. لا يستطيع أحد أن يفرض نفسه على تركيا".

كان جابرييل قد أدلى بتصريحات للقناة للثانية في التليفزيون الألماني"زد دبليو إف" وصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار قال فيها إن تركيا لن تستطيع أبدا أن تشارك في مفاوضات جادة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي طالما ظل رجب طيب أردوغان رئيسا لتركيا. وقال لقناة "زد دبليو إف" إن الزعيم المحافظ "يبعد تركيا عن أوروبا".

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو إن "ألمانيا يجب أن تكون أكثر حرصا فيما يتعلق بكيفية الحفاظ على علاقاتها مع دولة مثل تركيا".

وأضاف أن "الشعبوية قبل إجراء أى انتخابات ليست في مصلحة أي شخص".

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