بالصور.. سقوط جزء من سور كوبري أرض اللواء على 3 سيارات
بالصور.. سقوط جزء من سور كوبري أرض اللواء على 3 سيارات
07:05 م الجمعة 25 أغسطس 2017
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كتب - محمد شعبان:
أنقذت العناية الإلهية سائق سيلارة ملاكي من الموت المحقق عقب اصطدامه بسور كوبري أرض اللواء، اليوم الجمعة.
المعاينة الأولية أشارت إلى أنه أثناء سير سيارة ملاكي عكس الاتجاه، حاول تفادي إحدى السيارات، فاصطدم بالسور الحديدي للطريق، نتج عنه سقوط جزء منه على 3 سيارات متوقفة أسفل الطريق، مما أدى إلى تهشمها.
تم الدفع بأوناش المرور؛ لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات لحين تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.
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