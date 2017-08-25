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بالصور.. سقوط جزء من سور كوبري أرض اللواء على 3 سيارات

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مصراوي Masrawy

بالصور.. سقوط جزء من سور كوبري أرض اللواء على 3 سيارات

07:05 م الجمعة 25 أغسطس 2017

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القبض على عاطل وتاجر ينقبان عن الآثار في بولاق أبو العلا

الألبوم التالى

القبض على عاطل وتاجر ينقبان عن الآثار في بولاق أبو العلا

كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية سائق سيلارة ملاكي من الموت المحقق عقب اصطدامه بسور كوبري أرض اللواء، اليوم الجمعة.

المعاينة الأولية أشارت إلى أنه أثناء سير سيارة ملاكي عكس الاتجاه، حاول تفادي إحدى السيارات، فاصطدم بالسور الحديدي للطريق، نتج عنه سقوط جزء منه على 3 سيارات متوقفة أسفل الطريق، مما أدى إلى تهشمها.

تم الدفع بأوناش المرور؛ لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات لحين تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

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