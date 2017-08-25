أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الزمالك

Google+ Print
اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الزمالك اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن أحمد زكى مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب و الرياضة، اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنادى .

 وتوافد الأعضاء على التسجيل والتصويت فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك على اللائحة الجديدة التى أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء يومى 23 و24 نوفمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة النادى الأبيض انتهى من إعداد لائحته واعتمدها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية اليوم للتصويت عليها.

شاهد أيضا

ويستمر التوقيع فى كشوف التسجيل للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور حتى السابعة مساء اليوم، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10000 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع.

ويكون التصويت حضوريًا فى بطاقة إبداء الرأى فى صناديق شفافة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى سيتم اللجوء للائحة الاسترشادية فى الانتخابات المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك

مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الزمالك

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الزمالك

الأخبار - الأهلي و الزمالك يعقدان جمعيتين عموميتين للتصويت علي لأيحة النظام الأساسي

الأخبار - الأهلي و الزمالك يعقدان جمعيتين عموميتين للتصويت علي لأيحة النظام الأساسي

مرتضي من عمومية الزمالك : "احنا في حرب كل لما نجيب مدرب يطفشوه"

مرتضي من عمومية الزمالك : "احنا في حرب كل لما نجيب مدرب يطفشوه"