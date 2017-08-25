اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الزمالك

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أعلن أحمد زكى مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب و الرياضة، اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لنادى الزمالك.

وتوافد الأعضاء على التسجيل والتصويت فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك على اللائحة الجديدة التى أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء يومى 23 و24 نوفمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة النادى الأبيض انتهى من إعداد لائحته واعتمدها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية اليوم للتصويت عليها.

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ويستمر التوقيع فى كشوف التسجيل للأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور حتى السابعة مساء اليوم، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10000 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع.

ويكون التصويت حضوريًا فى بطاقة إبداء الرأى فى صناديق شفافة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى سيتم اللجوء للائحة الاسترشادية فى الانتخابات المقبلة.