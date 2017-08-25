القضاة يرفضون مد وقت التصويت في عمومية الأهلي

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قرر القضاة المشرفون على عمومية الأهلي إغلاق باب التصويت في السابعة مساءًا وعدم المد لوقت آخر.

وقال أحد القضاة المشرفين على عمومية الأهلي لن يكون هناك مد بعد السابعة، إلا للأعضاء المتواجدين داخل الخيمة المخصصة للتصويت فقط ويعلن بعدها إغلاق التصويت.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي بمدينة نصر اليوم، وتستكمل فعالياتها يوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، حيث يفتح باب التسجيل والتصويت من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً.

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ووصل عدد المصوتين على اللائحة ٦١٥٠ عضو حتى الأن، ولم يتم فرز ٣٦ لجنة حتى الآن.

وكانت قد شهدت الساعات الاولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي. ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدار اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.