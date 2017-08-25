3 سيارات إطفاء للإخماد حريق بشقة في هضبة الأهرام
3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بشقة في هضبة الأهرام
06:53 م الجمعة 25 أغسطس 2017
حريق بشقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق بشقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام، اليوم الجمعة.
غرفت عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار سكني بالبوابة الرابعة.
دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 عربات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق، ومحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتداها إلى الوحدات المجاورة.
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