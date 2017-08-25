أمريكا تفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا
أمريكا تفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا
06:55 م الجمعة 25 أغسطس 2017
واشنطن - ( د ب أ )
قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بالتوقيع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا ، وذلك فى إطار الرد على الإجراءات غير الديمقراطية للرئيس الفنزويلى نيكولا مادورو ، وسط جهود الرئيس الفنزويلى لتعزيز سلطته فى البلاد .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
كبير مستشاري ترامب ينتقده بسبب رد فعله على أحداث شارلوتسفيل
-
رئيس وزراء استراليا يؤكد ضرورة التغلب على داعش في الفلبين
-
اليابان تفرض عقوبات على كيانات وأفراد يدعمون كوريا الشمالية
-
وزير الداخلية الألماني لا يستبعد محاولة روسيا التأثير على الانتخابات
إعلان
إعلان