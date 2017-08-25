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أمريكا تفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا

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مصراوي Masrawy

أمريكا تفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا

06:55 م الجمعة 25 أغسطس 2017

أمريكا تفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا

واشنطن - ( د ب أ )
قام الرئيس الأمريكي دونالد اليوم الجمعة بالتوقيع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا ، وذلك فى إطار الرد على الإجراءات غير الديمقراطية للرئيس الفنزويلى نيكولا مادورو ، وسط جهود الرئيس الفنزويلى لتعزيز سلطته فى البلاد .

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