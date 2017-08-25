أمريكا تفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا

واشنطن - ( د ب أ )

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بالتوقيع على أمر تنفيذي بفرض عقوبات مالية جديدة على فنزويلا ، وذلك فى إطار الرد على الإجراءات غير الديمقراطية للرئيس الفنزويلى نيكولا مادورو ، وسط جهود الرئيس الفنزويلى لتعزيز سلطته فى البلاد .