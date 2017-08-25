الرئيس التنفيذي لبعثة الحج يتستقبل حجاج أسر شهداء الشرطة في جدة

جدة- (أ ش أ):

استقبل الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية اللواء عمرو لطفي، اليوم الجمعة، عددًا من حجاج أسر الشهداء من الضباط والأفراد والمجندين، عقب وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز آلِ سعود بجدة، قبل أن يتوجهوا بعد ذلك إلى مكة المكرمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبعثة الحج- في تصريحات لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة- أن وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية، تولي اهتماما بالغا بأسر شهداء الشرطة الذين ضحوا بكل غالي ونفيس في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

وأضاف لطفي أنه تم إعداد وتجهيز فنادق لإقامتهم، وتعيين ضباط من المشهود لهم بالكفاءة لمرافقتهم أثناء الرحلة، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء المشاعر في منى وعرفات، سيتوجهون إلى المدينة المنورة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم.

في السياق ذاته، حرص عدد من أسر شهداء الشرطة على توجيه الشكر لرئيس البعثة على حجم التسهيلات المقدمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم منذ هبوط طائرتهم على أرض مطار الملك عبد العزيز بجدة.