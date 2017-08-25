رئيس بعثة الحج الرسمية يتوجه إلى السعودية

القاهرة- (أ ش أ):

غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس بعثة الحج الرسمية، اليوم الجمعة، متوجها إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج ومتابعة شئون الحجاج.

وأقام الوزير جولة في الصالة الموسمية اطمئن خلالها على الحجاج، وتابع الخدمات التي يتم تقديمها للحجاج بالمطار، وأكد أنه سيتم توفير كل الدعم لهم، وحل أي مشكلة تواجه الحجاج بالتنسيق مع مسئولي البعثة، وطلب الوزير منهم الدعاء لمصر وأن يجعلها الله في رفعة وتقدم.

وأكد مدبولي- خلال جولته قبل سفره من المطار- أن جميع أعضاء البعثة يبذلون جهدهم في خدمة الحجاج المصريين حتي يتمتعوا بأداء الفريضة على أكمل وجه، وسيتم العمل على مدار 24 ساعة لتلبية مطالب الحجاج وحل أي مشكلة تطرأ.