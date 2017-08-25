غدًا.. وزير الري يتفقد عددًا من المشروعات بالقليوبية

بنها - أ ش أ:

يزور وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي محافظ القليوبية، غدًا السبت، لتفقد عدد من المشروعات بحي شرق شبرا الخيمة.

وقال محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي - في تصريحات اليوم الجمعة - إن وزير الري سوف يقوم بزيارة المشتل الذي تم تنفيذه على ترعة الإسماعيلية، ثم يتوجه لتفقد كوبري "سرياقوس"، كما يتفقد سحارة مصرف بلبيس، وكوبري على ترعة الشرقاوية، ثم كوبري مشاة على الرياح التوفيقي.

وأشار عشماوي إلى أن الزيارة تأتي تزامنا مع احتفالات محافظة القليوبية بعيدها القومي، والتي بدأت منذ بداية شهر أغسطس الجاري من خلال افتتاح مشروعات في كافة القطاعات مثل المدارس والمياه والصرف الصحي والإسكان وغيرها بإجمالي عدد مشروعات بلغت 347 مشروعًا خدميًا بتكلفة 11 مليار جنيه، كما يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات احتفالا بهذه المناسبة.