ضبط هارب من مؤبد انتحل صفة ضابط بالجيش



الدقهلية - رامي القناوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية من إلقاء القبض على هارب من مؤبد، انتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة، وبحوزته ملابس أميرية، يستخدمها في النصب على المواطنين بمدينة المنصورة.

تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح إخطارًا من العميد أحمد خيري مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث قسم أول المنصورة عن "كامل. ك. ك" 19سنة، عامل مقيم بشارع السروجي بمدينة المنصورة، مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي بالسجن المؤبد.

جرى تشكيل حملة أمنية من ضباط مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة الرائد أبوالعزم فتحي رئيس المباحث، ومعاونه النقيب أحمد جعفر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، وتم استئذان النيابة وضبط المتهم وبحوزته على ملابس عسكرية.

بالفحص تبين أن المتهم هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد في قضية خطف واغتصاب فتاة، وحرر المحضر رقم 503/29 /16 جنايات عسكرية لسنة 2017 وعرض المتهم على النيابة التي باشرت التحقيقات.