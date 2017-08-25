القوات العراقية تحرر حي العروبة في "تلعفر"

بغداد - (أ ش أ):

أعلن قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم /الجمعة/ تحرير (حي العروبة الأول) من قبضة إرهابيي (داعش)، ومواصلة الاقتراب من منطقتين في قضاء (تلعفر) التابع لمحافظة نينوى.

وقال يار الله -وفقا لقناة (السومرية) الإخبارية- إن قطع اللواء المدرع 35 والفرقة المدرعة التاسعة ولواء 2 من الحشد الشعبي حررت حي العروبة الأول في تلعفر.

وأضاف أن القوات تواصل الاقتراب من منطقة (حسن كوي) و(حي العروبة الثاني) ورفعت العلم العراقي فوق المباني.