القوات العراقية تحرر حي العروبة في "تلعفر"
القوات العراقية تحرر حي العروبة في "تلعفر"
06:35 م الجمعة 25 أغسطس 2017
بغداد - (أ ش أ):
أعلن قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم /الجمعة/ تحرير (حي العروبة الأول) من قبضة إرهابيي (داعش)، ومواصلة الاقتراب من منطقتين في قضاء (تلعفر) التابع لمحافظة نينوى.
وقال يار الله -وفقا لقناة (السومرية) الإخبارية- إن قطع اللواء المدرع 35 والفرقة المدرعة التاسعة ولواء 2 من الحشد الشعبي حررت حي العروبة الأول في تلعفر.
وأضاف أن القوات تواصل الاقتراب من منطقة (حسن كوي) و(حي العروبة الثاني) ورفعت العلم العراقي فوق المباني.
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