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القوات العراقية تحرر حي العروبة في "تلعفر"

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تحرر حي العروبة في "تلعفر"

06:35 م الجمعة 25 أغسطس 2017

بغداد - (أ ش أ):
أعلن قائد عمليات (قادمون يا تلعفر) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم /الجمعة/ تحرير (حي العروبة الأول) من قبضة إرهابيي (داعش)، ومواصلة الاقتراب من منطقتين في قضاء (تلعفر) التابع لمحافظة نينوى.

وقال يار الله -وفقا لقناة (السومرية) - إن قطع اللواء المدرع 35 والفرقة المدرعة التاسعة ولواء 2 من الحشد الشعبي حررت حي العروبة الأول في تلعفر.

وأضاف أن القوات تواصل الاقتراب من منطقة (حسن كوي) و(حي العروبة الثاني) ورفعت العلم العراقي فوق المباني.

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Asha

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