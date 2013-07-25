أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الخارجية السودانية تنفى تلقى مقترح من الآلية الأفريقية لتمديد فترة إغلاق أنبوب النفط

Google+ Print
الخارجية السودانية تنفى تلقى مقترح من الآلية الأفريقية لتمديد فترة إغلاق أنبوب النفط الخارجية السودانية تنفى تلقى مقترح من الآلية الأفريقية لتمديد فترة إغلاق أنبوب النفط

نفى الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق، نفيا تاما ما ورد فى أجهزة الإعلام منسوبا له من أن السودان تلقى مقترحا من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بتمديد الفترة الممنوحة لإغلاق أنابيب البترول المحددة بـ 60 يوما، موضحا أن هذه المهلة لم تحدد بواسطة السودان، وإنما هى ما حددته، المادة 703 من اتفاقية النفط.

وأضاف السفير أبوبكر - فى تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم الخميس- أن ما ذكره فى تصريحات صحفية أنه لا يزال هناك وقت متبق من مهلة الـ 60 يوما، بإمكان حكومة جنوب السودان استخدامه لوقف دعمها لحركات التمرد السودانية، وأشار إلى أن السودان سبق أن قبل المقترحات التى قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى فى شهر يونيو الماضى لمعالجة الوضع الراهن فى العلاقات بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365