الخارجية السودانية تنفى تلقى مقترح من الآلية الأفريقية لتمديد فترة إغلاق أنبوب النفط

نفى الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق، نفيا تاما ما ورد فى أجهزة الإعلام منسوبا له من أن السودان تلقى مقترحا من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بتمديد الفترة الممنوحة لإغلاق أنابيب البترول المحددة بـ 60 يوما، موضحا أن هذه المهلة لم تحدد بواسطة السودان، وإنما هى ما حددته، المادة 703 من اتفاقية النفط.

وأضاف السفير أبوبكر - فى تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم الخميس- أن ما ذكره فى تصريحات صحفية أنه لا يزال هناك وقت متبق من مهلة الـ 60 يوما، بإمكان حكومة جنوب السودان استخدامه لوقف دعمها لحركات التمرد السودانية، وأشار إلى أن السودان سبق أن قبل المقترحات التى قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى فى شهر يونيو الماضى لمعالجة الوضع الراهن فى العلاقات بين البلدين.