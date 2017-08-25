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موسكو ودمشق تنشئان نظام دفاع جوي مشترك في سوريا

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مصراوي Masrawy

موسكو ودمشق تنشئان نظام دفاع جوي مشترك في سوريا

06:32 م الجمعة 25 أغسطس 2017

موسكو ودمشق تنشئان نظام دفاع جوي مشترك في سوريا


موسكو - (أ ش أ):
أعلنت هيئة أركان القوات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، إنشاء نظام دفاع جوي موحّد في سوريا إثر جهود مشتركة لخبراء عسكريين روس وسوريين.

وقالت الهيئة -في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "اليوم، تم إنشاء نظام دفاع جوي موحد متكامل في سوريا، وضمنّا الحصول على المعلومات والربط التقني بين أنظمة الاستطلاع الجوي الروسية والسورية، حيث تأتي جميع المعلومات عن الوضع القائم من محطات الرادار السورية إلى نقاط التحكم التابعة للقوات الجوية الروسية".

وأضافت أن منظومات الدفاع الصاروخى الروسية في قاعدة حميميم قادرة على تدمير أهداف فى نطاق يصل إلى 400 كم على ارتفاع يصل إلى 35 كم.

وأكدت هيئة الأركان أن قوات الفضاء الروسية تمكنت من إلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت الأساسية الإرهابية التابعة لتنظيم داعش من خلال تدمير مستودعات الذخيرة والوقود والأسلحة ومعدات إصلاح المعدات العسكرية، حيث ألحقت أضرارا كبيرة بالدعم اللوجستي للمسلحين وهو ما أثر سلبا على قدرتهم على سرعة إعادة نشر التعزيزات.

كما نقلت قناة (روسيا اليوم) عن نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية سيرجي ميشيرياكوف، قوله "تم إنشاء نظام الدفاع الجوي المتكامل الموحد بواسطة الخبراء العسكريين الروس والسوريين حيث جرى دمج المعدات الاستخباراتية الجوية الروسية والسورية في نظام موحد فنيا ومعلوماتيا".

وأوضح الجنرال الروسي أن كل المعلومات الخاصة بالوضع في السماء السورية التي توفرها محطات الرادارات السورية تتلقاها مراكز المراقبة التابعة لمجموعة القوات الروسية في سوريا.

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