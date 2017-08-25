أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تشييع جنازة شرطي قُتل على يد مجهولين في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تشييع جنازة شرطي قُتل على يد مجهولين في المنيا

06:31 م الجمعة 25 أغسطس 2017

تشييع جنازة شرطي قُتل على يد مجهولين في المنيا

المنيا - مصراوي:
شيع أهالي قرية منشأة الذهب القبلية التابعة لمركز المنيا، اليوم الجمعة، جنازة شرطي قُتل على يد مجهولين، بالقرب من منزله في القرية.

وذكرت تحريات أجهزة البحث الأولية إن الحادث جنائيًا وليس إرهابيًا، ورجحت وجود خلافات سابقة هي السبب الرئيسي وراء الواقعة.

وقالت مصادر أمنية إن كاميرات المراقبة التي كانت بالشارع الذي شهد الحادث، أظهرت 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية، ويحملون بندقية خرطوش وسلاح أبيض، أثناء اعتدائهم على مساعد الشرطة "حليم ح ع" 57 سنة، من قوة مديرية أمن القاهرة، قبل فرارهم من موقع الحادث.

شُكل فريق بحثي بإشراف العميد منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، ومشاركة الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا، وتم تكثيف جهود البحث وتوسيع الاشتباه لتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وبمناظرة الجثة بمعرفة مفتش الصحة الدكتور هاني أسحق شحاته، لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، أفاد بأن القتيل أصيب بطعنة بآلة حادة بالبطن ما أدى إلى تهتك وانفجار بالأحشاء ونزيف حاد، وذلك فضلاً عن جرح ذبحي بفروة الرأس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة بالمنيا

    أخبار

  • "كاميرا مراقبة" تكشف تفاصيل مقتل شرطي بمحيط كنيسة في المنيا

    أخبار

  • منافذ لبيع اللحوم بـ85 جنيها للكيلو في المنيا

    أخبار

  • إزالة 539 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

    أخبار

إعلان

8757b21c0a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان