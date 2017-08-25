تشييع جنازة شرطي قُتل على يد مجهولين في المنيا

المنيا - مصراوي:

شيع أهالي قرية منشأة الذهب القبلية التابعة لمركز المنيا، اليوم الجمعة، جنازة شرطي قُتل على يد مجهولين، بالقرب من منزله في القرية.

وذكرت تحريات أجهزة البحث الأولية إن الحادث جنائيًا وليس إرهابيًا، ورجحت وجود خلافات سابقة هي السبب الرئيسي وراء الواقعة.

وقالت مصادر أمنية إن كاميرات المراقبة التي كانت بالشارع الذي شهد الحادث، أظهرت 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية، ويحملون بندقية خرطوش وسلاح أبيض، أثناء اعتدائهم على مساعد الشرطة "حليم ح ع" 57 سنة، من قوة مديرية أمن القاهرة، قبل فرارهم من موقع الحادث.

شُكل فريق بحثي بإشراف العميد منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، ومشاركة الرائد محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا، وتم تكثيف جهود البحث وتوسيع الاشتباه لتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وبمناظرة الجثة بمعرفة مفتش الصحة الدكتور هاني أسحق شحاته، لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، أفاد بأن القتيل أصيب بطعنة بآلة حادة بالبطن ما أدى إلى تهتك وانفجار بالأحشاء ونزيف حاد، وذلك فضلاً عن جرح ذبحي بفروة الرأس.