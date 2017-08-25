أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

06:24 م الجمعة 25 أغسطس 2017

مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة؛ إثر حادث تصادم سيارتين، أدى لانقلاب إحداهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

تبين أنه أثناء توقف سيارة قيادة ياسر مختار 35 سنة، يمين الطريق بالكيلو 23 اتجاه الإسكندرية، لصعود أحد الركاب، اصطدمت بها سيارة من الخلف، مما أدى إلى انقلاب الأولى.

أسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة 4 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى العامرية العام، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصرع وإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالصف

    أخبار

  • مصرع وإصابة 37 ونجاة 12 في متفرقة بالمحافظات

    أخبار

  • مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص في أكتوبر

    أخبار

  • مصرع وإصابة شخصين في حادثين مروريين بالجيزة

    أخبار

إعلان

fe1bab6c08.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الصحة: مصرع 7 مواطنين وإصابة 9 أخرين في 3 حوادث سير

الصحة: مصرع 7 مواطنين وإصابة 9 أخرين في 3 حوادث سير

مرصد الإفتاء: إمكانية منع حوادث الدهس "ضئيلة جدا"

مرصد الإفتاء: إمكانية منع حوادث الدهس "ضئيلة جدا"

مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو)

مواطنون عن خصخصة السكة الحديد: هنشك أن الحوادث مفتعلة (فيديو)

أبناء فنانين تعرضوا لـ«حوادث سير».. أحدهم نجى بأعجوبة وآخر فارق الحياة

أبناء فنانين تعرضوا لـ«حوادث سير».. أحدهم نجى بأعجوبة وآخر فارق الحياة