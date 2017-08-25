مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم الجمعة؛ إثر حادث تصادم سيارتين، أدى لانقلاب إحداهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

تبين أنه أثناء توقف سيارة قيادة ياسر مختار 35 سنة، يمين الطريق بالكيلو 23 اتجاه الإسكندرية، لصعود أحد الركاب، اصطدمت بها سيارة من الخلف، مما أدى إلى انقلاب الأولى.

أسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة 4 آخرين، نُقلوا إلى مستشفى العامرية العام، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.