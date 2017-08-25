الأوقاف تسمح للأئمة الجدد بالتقدم لبرنامج الإمام المُجدد

كتب- محمود مصطفى:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه سيسمح للمتميزين من الأئمة الجدد الناجحين في المسابقة الأخيرة التي أعلنتها الوزارة بالتقدم لبرنامج الإمام المتميز والإمام المجدد، بحيث يحق لمن درجته في كل من الامتحانين الشفوي والتحريري على حدة 70% فأكثر التقدم لبرنامج الإمام المجدد.

وأضاف الوزير- في تصريح اليوم الجمعة - أنه يحق من كانت درجته من 60 إلى 69% في كل من الامتحانين على حدة التقدم لبرنامج الإمام المتميز.

وأوضح جمعة، أن الوزارة ستعلن أسماء من لهم حق التقدم لكل من المسابقتين من الأئمة الجدد، بشرط أن يكون قد تسلم العمل فعلاً، وأن يحضر خطابًا موقعًا من مفتش المنطقة، ومدير الإدارة، ومدير المديرية يفيد حسن أدائه وحسن انتظامه في عمله على أرض الواقع، وعدم تعرضه لأي جزاء منذ استلامه العمل.