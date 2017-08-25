شيخ الأزهر: الرجل لا يستطيع تغيير كرسي في البيت دون إذن زوجته

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن اعتداء الرجل على زوجته، سواء بالضرب أو الإهانة، يعتبر معصية.

وأضاف الطيب، خلال لقائه ببرنامج "حديث شيخ الأزهر" والمذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الجمعة، "الزوج مطلوب منه أن يكون النموذج والقدوة الأولى في البيت لأطفاله"، لافتًا إلى أن كل الخلافات الزوجية تحدث أمام الأطفال، ما يؤثر بشكل سلبي عليهم.

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وتابع: "الزوج لا يستطيع أن يتصرف في أي شيء يخص أموال الزوجة إلا بإذنها"، مضيفًا: "المهر والذهب من حق الزوجة"، وأوضح أن الزوج لا يستطيع تغيير كرسي في البيت دون إذن الزوجة.