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الصحة: وفاة ثامن حاج مصري في السعودية

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الصحة: وفاة ثامن حاج مصري في السعودية الصحة: وفاة ثامن حاج مصري في السعودية

التحرير

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة ثامن حاج مصري بالأراضي مساء اليوم الجمعة، وذلك لسيدة تبلغ من العمر ٦٥ عاماً من محافظة القاهرة، تتبع حجاج السياحة.

وأكد الدكتور أحمد الانصارى، رئيس بعثة الحج الطبية، فى بيان، أن المتوفية تدعى عايدة إسماعيل عبدالمقصود خليل، وذلك إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أدى الى توقف بعضلة القلب والتنفس، بغرفة اقامتها بالفندق، وتم نقلها الى مستشفى الميقات بالمدينة المنورة.

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وأشار إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادة الوفاة.

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التحرير

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