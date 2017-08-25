إقبال ضعيف على الأضاحي بالإسكندرية.. ومواطنون: اللحوم للأغنياء فقط (صور)

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يحل عيد الأضحى هذا العام وسط حالة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار اللحوم، أجبرت الكثير من المواطنين على التخلي عن شراء الأضاحي.

"التحرير" أجرت جولة بعدد من أسواق بيع اللحوم بالإسكندرية؛ لرصد حركة البيع والشراء، ومدى إقبال المواطنين عليها، حيث قال محمد حامد - جزار بمنطقة بحرى، إن اللحوم ارتفع سعرها بنسبة 80 % عن العام الماضي، حيث كان سعر كيلو اللحم الضاني بـ120 جنيهًا، ليصل إلى 200 جنيه حاليًا، مضيفا": "إحنا كتجار لحوم نرى أن هذه المبالغ مرتفعة للغاية على المواطن واللي أصبح يشترى نصف الكميات التي كان يشتريها الأعوام الماضية".

وأوضح "حامد"، أن هذه الزيادة ترجع لعدة أسباب، منها زيادة أسعار العلف بشكل كبير، خاصة أن نسبة كبيرة منها مستوردة، وأيضا بسبب تراجع كبير في أعداد المواشي والثروة الحيوانية، مضيفًا: "العام الماضي كان عندي 100 عجل في المزرعة بتاعتي للذبح في العيد، وهذا العام لا يوجد سوى 30 عجلًا فقط".

والتقط سعيد الجزار طرف الحديث، قائلًا: "كنا معتادين في كل عام أن تزيد الأسعار من 5 إلى 10جنيهات للكيلو الواحد، لكن الزيادة هذا العام وصلت 80 جنيهًا، حيث بلغ سعر كيلو الضان 200 جنيه، والشمبري 180 جنيه"، لافتا إلى أن نسبة الإقبال لا تتعدى الـ 20% بالمقارنة بالعام الماضي، وأرجع ذلك للارتفاع الكبير في الأسعار بما يفوق قدرات المواطنين.

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وعن أسعار الخراف الحية أشار إلى أن سعر الكيلو بلغ 70 جنيه، رغم أنه كان في العام الماضي بـ44 جنيه فقط لا غير، موضحًا أن متوسط حجم الخروف 50 كيلو، وسعره بلغ نحو 3500 جنيه، مقابل 2200 جنيه العام الماضي.

وفى سياق متصل، أعربت غالية السيد - ربة منزل، عن غضبها من ارتفاع الأسعار "بشكل غير مسبوق"، مضيفة: "أنا كنت بشترى كيلو لحمة بـ70 جنيهًا، وحاليا بـ200 جنيه، بس حنعمل إيه، لازم نشتري لأنها سنة عن الرسول، وفرحة وعادة نحرص على أن نورثها لأبنائنا".

في الوقت الذى أكدت فيه "منى سالم"، أن الأسعار هذا العام مرتفعة للغاية، بالتزامن مع دخول المدارس قائلة: "لو اشتريت كيلو لحمة ضانى يبقى زى الفل".

أما مسعد مصطفى - موظف، فقال "أنا أساسا مش بشتري غير كيلو لحم فقط كل شهر بس علشان خاطر العيد حشتري 2 كيلو ضاني وكيلو شمبرى، وربنا يقدرني على باقي المصاريف في العيد وموسم دخول المدارس"، مكملًا: "الأسعار بقت غالية يعنى الواحد هيجيب ملابس للأطفال و لحمة"، أما مروة رضا فذكرت أن اللحوم أصبحت للأغنياء فقط، وأن لحمة العيد "لم استطاع إليه سبيلًا"، حسب تعبيرها.