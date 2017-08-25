ارتفاع أسعار الأضاحي ببورسعيد.. ومسؤول: الحكومة مابتاخدش رأينا (صور)

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مع قرب عيد الأضحى، يعاني مواطنو محافظة بورسعيد، من ارتفاع أسعار الأضاحي بالأسواق، بعد إعلان التجار عن الأسعار، التي وصلت لضعف أسعار العام الماضي.

رصدت "التحرير" ردود أفعال المواطنين والتجار، إذ قال محمد مصطفى الوشاحي، جزار، إنه يعمل بهذه المهنة منذ عام 1997 وراثة عن جده ووالده، مشيرًا إلى أن الإقبال جيد، لأن الناس ترغب في عمل الخير.

وأضاف الوشاحي أن سعر الخروف العام الماضى كان ما بين 2500 إلى 3 آلاف جنيه، حسب وزنه، لكن هذا العام زادت الأسعار 2000 جنيه، لافتا أن الزيادة الطبيعية كانت من المفترض من 100 إلى 300 جنيه، مشيرًا إلى أن الخروف وزن 60 كيلو بلغ سعره 4 آلاف جنيه، وذلك بسبب زيادة أسعار العلف والعمالة ومصروفات الذبح.

وذكر محمد عبده إبراهيم، تاجر ماشية: "طول عمري في المهنة، كنا بنشتري طن العلف بـ75 جنيها أما اليوم بـ5 آلاف جنيه، فكيف أبيع كيلو اللحم للمواطن بـ160 جنيها"، متابعا: "سعر الخروف الجيد كان من 3 آلاف إلى 3500 جنيه، أما اليوم 5 آلاف جنيه، والعجل ما بين 500 إلى 600 كيلو كان بـ20 إلى 25 ألف جنيه، أما هذا العام فتعدى 30 ألف جنيه".

وأوضح إبراهيم: "الزبون عندما يري ارتفاع الأسعار بيشتري خروف بدلا من العجل"، لافتا إلى أن: "تربية الخروف في البيت ليست مثل تربيته عندي، فهو مثل البني آدم إذا تغير مكانه وابتعد عن زملائه تسوء حالته النفسية، ويجب أن يأكل طعاما نظيفا، والذي يتعدى الطن منه 5 أو 6 آلاف جنيه".

والتقط أحمد شلبي، تاجر، طرف الحديث قائلا: "أعمل بتلك المهنة منذ 19 عامًا، والإقبال هذا العام ضعيف جدا بسبب الغلاء، فأقل خروف يصل سعره 4 آلاف جنيه، بعدما كان سعره يبدأ من 1600 إلى 1800 جنيه، وبالنسبة للعجول فارتفع سعر الكيلو بقيمة 22 جنيها عن العام الماضي ليصل سعره إلى 62 جنيها، وهو غالي على الزبون".

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وقالت أم محمد، ربة منزل: "الأسعار غالية جدا وتزداد بصفة مستمرة، ومش عارفين اليومين الجايين إيه اللي هيحصل، وكل محل بيبيع بسعر مختلف عن التاني، ولسه ماجبتش الموسم بتاعي"، مضيفة: "هاشتري لأولادي في العيد بكمية أكتر من الأيام العادية، حتى لو ارتفعت الأسعار، لأنه موسم وعيد".

من جانبه، ذكر يوسف عزام، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المسؤول عن ملف الثروة الحيوانية: "سبب ارتفاع الأسعار تعويم الجنيه وارتفاع سعر العلف، إذ إن العلف يتأثر بسعر صرف الدولار والحكومة ماعملتش احتياطها".

وتابع عزام: "من المفترض أن توفر الحكومة مخزونا، حتى لا ترتفع الأسعار بهذا الشكل وتتضاعف، ما تسبب في عبء على المواطنين"، موضحا: "اللي كان بيشتري لحمة كل أسبوعين أو شهر أصبح يشتريها مرة كل شهرين".

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى استيراد الأعلاف، ما يشكل عائقا كبيرا، بالإضافة إلى عدم وجود تربية حديثة للماشية، متسائلا: "هل ما يحدث تقصير من وزارة الزراعة أم الحكومة؟، هذا إنذار للحكومة أن الحال غير محتمل، ودائمًا نبدي رأينا لنكون جاهزين، لكن للأسف الحكومة لا تأخذ رأينا في معظم القرارات".