صور «منسوبة» للمشاهير جعلتهم محط انتقاد.. أخرهم ياسمين صبري وروبي

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ضجة كبيرة أثارتها الفنانة الشابة ياسمين صبري بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منسوبة لها مرتدية بيكيني باللون الذهبي، ما عرضها لحملة هجوم قوية من قبل جمهورها.

عبرت بعدها الفنانة الشابة عن انزعاجها من تلك الأخبار، مشيرة إلى أن الصورة ليست لها، فهي تتواجد منذ أسبوع خارج مصر.

وأضافت أنها لا تسمح بنشر مثل هذه الصور، وتصر على احترام حياتها الخاصة، مطالبة بمراعاة مساحة حياة السيدة المجهولة، خاصة أنه يبدو أنه تم تصويرها دون علمها.

الفانة ياسمين صبري لم تكن الأولى فعدد كبير من المشاهير وقعوا ضحية صور "مفبركة" لهم، ونرصدهم خلال التقرير التالي.

روبي

نشرت صفحة منسوبة للفنانة روبي عبر موقع "فيسبوك"٬ مجموعة صور لها بمناسبة الاحتفال بالكريسماس٬ تبين أن إحداها مزيفة٬ وهي التي ظهرت خلالها بملابس بابا نويل الحمراء٬ وعلقت الصفحة على إحدى الصور قائلة: "عشية الكريسماس٬ عيد قيامة وعام جديد سعيد عليكم".

وتبين بعد ذلك أن الصورة التي نشرتها الصفحة ما هي إلا صورة تم "فبركتها" ببرنامج "فوتوشوب"٬ بإضافة وجه روبي بدلا من وجه الفتاة الأصلية، ما أثار غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تبين بعد ذلك أن تلك الصفحة ليست الرسمية لـ"روبي".

فيفي عبدة وخالد الجندي

انتشرت صورة للداعية الإسلامي خالد الجندي برفقة الفنانة فيفي عبده ورجاء الجداوي ومصمم الأزياء هاني البحيري، ما زاد من الانتقادات الموجهة ضده، خاصة أن الفنانة الشهيرة ظهرت ممسكة بذراعه.

رد الجندي، على انتشار الصورة عبر وسائل الإعلامية، مؤكدا أنها مفبركة قائلا: "إلى الذين يفبركون الصور ويأكلون لحوم العلماء وينهشون أعراض أهل القرآن، موعدنا يوم العرض على الله عز وجل".

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يذكر أن فيفي عبده ظهرت بهذا الفستان ونفس تصفيفة الشعر في حفل زفاف ابنتها هنادي، وكانت تقف بجوار الممثلة هياتم، بينما "الجندي" كان في حفل زفاف ابن لاعب كرة القدم المعتزل مجدي عبد الغني.

إلهام شاهين

تورطت الفنانة إلهام شاهين في أزمة الصور المفبركة، من خلال تركيب صورة تجمعها مع السلفي ياسر برهامي، النائب الثاني لرئيس الدعوة السلفية، في إحدى لجان الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، في إشارة إلى أنها غيرت مواقفها السياسية والتحقت بالتيار السلفي.

وتعرضت وقتها لهجوم كبير، حتى خرجت لتدافع عن نفسها، وظهرت الصورة الأصلية لتدافع عنها وتثبت أنها مجرد صورة مركبة.

منى زكي

وقعت الفنانة مني زكي في نفس الموقف عندما وجدت صورًا لها منتشرة لها وهي عارية في الحمام، ومرة أخرى وهي ترتدي مايوه فاضح، وأخذت الكثير لتثبت لكل جمهورها أن هذه الصور ليست لها، وأنه تمت فبركتها من خلال "الفوتوشوب".

جورج وسوف

وقع الفنان السوري جورج ضحية الشائعات والصور المزيفة هو الأخر، إذ ظهر وهو يجلس تحت صورة للسيد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، بعضلات مفتولة من الواضح أنها عضلات عليها وشم كبير، لكن تبين بعد ذلك فبركة الصورة إذ أن جسم الشخص بالصورة يختلف كليا عن جسمه، كما أنه "وسوف" لا يمتلك مثل هذا الوشم على ذراعه.