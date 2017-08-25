رسمياً..«ديمبيلي» ثاني أغلى لاعب في التاريخ..وشرط جزائي «400 مليون يورو»

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تمكن فريق برشلونة الاسباني بعد مفاوضات طويلة من ضم الفرنسي «عثمان ديمبيلي» جناح بروسيا دورتموند بعد أن خاضت إدارة «البلوجرانا» مفاوضات مطولة مع النادي الألماني لتعويض رحيل نيمار،حيث استغل النادي الألماني المبلغ الكبير الذي جناه برشلونة مما جعله يُغالي في طلباته المادية حتى انتهت الصفقة اليوم.

وكلفت الصفقة برشلونة 105 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات،ليصبح إجمالي الصفقة 145 مليون،مع وجود شرط جزائي كبير يبلغ 400 مليون يورو في حاله كسر العقد وهو ما يدل أن إدارة النادي تعلمت الدرس جيدًا بعد رحيل نيمار لباريس مستغلا انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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هذه القيمة جعلت صاحب الـ20 عاماً ثاني أغلى لاعب في التاريخ خلف نيمار نفسه وأغلي لاعب في تاريخ برشلونة متخطيًا قيمة انتقال «سواريز» من ليفربول التي 80 مليون يورو.

يذكر أن دورتموند قام بشراء اللاعب الصيف الماضي مُقابل 15 مليون يورو من نادي رين الفرنسي قبل أن يتألق لافتًا الأنظار اليه بشدة.