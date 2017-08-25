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قرقاش: أزمة قطر تدار بمراهقة لا نظير لها

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مصراوي Masrawy

قرقاش: أزمة قطر تدار بمراهقة لا نظير لها

06:14 م الجمعة 25 أغسطس 2017

قرقاش: أزمة قطر تدار بمراهقة لا نظير لها

كتب - علاء المطيري:
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إن أزمة قطر تدار بمراهقة لا نظير لها، مشيرًا إلى أن عودة السفير القطري إلى طهران يحرج الدوحة ويكشفها سياسيًا أمام التيار الحزبي المتأسلم الذي تتبناه.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على "تويتر"، الجمعة، قال فيها: "تبرير عودة السفير القطري لطهران بعودة التبادل التجاري الإماراتي مع إيران يعد تجاهل لواقع يقول أن المصالح الإيرانية الأساسية في الخليج هي في حقول الغاز مع قطر".

وتابع: "القرار السيادي يجب ألا يكون خجولاً مرتبكًا، لكنهاالمكابرة والمراهقة الذي تجعله كذلك"، مضيفًا: "حين يكون الإعلام أداتك الوحيدة يصبح التبرير ضجيجًا غير مقنع".

وأوضح قرقاش أن القرار القطري بإعادة السفير إلى طهران تصاحبه حملة تبرير واسعة ومرتبكة، مضيفًا: "هذا هو حال الاستدارة الذي تمارسه الدوحة في موقفها تجاه اليمن وإيران".

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