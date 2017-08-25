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إصابة 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"

06:10 م الجمعة 25 أغسطس 2017

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة، اليوم الجمعة؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

كشفت المعاينة أنه أثناء سير سيارة قيادة فني بشركة بترول بالكيلو 30 اتجاه الإسكندرية، انحرفت تجاهها سيارة نقل، فاصطدمت بسيارة أخرى من الجناب الأيمن، مما أدى إلى انقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة  4 أشخاص بينهم ملازم أول شرف السيد عبد الحميد، الضابط بقسم شرطة برج العرب، نُقل إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية، وباقي المصابين إلى مستشفى العامرية.

ووجه اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، بسرعة إزالة آثار الحادث، وإخلاء الطريق من أية عوائق.

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مصراوي Masrawy

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