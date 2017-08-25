الجمعية العمومية للزمالك تصل لـ 8 آلاف عضو حتى الأن

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صرح أحمد زكي مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب و الرياضة، أن عدد الحاضرين لعمومية الزمالك الخاصة بالتصويت على اللائحة وصل لـ 8 آلاف عضو حتى الآن.

وأضاف أن غلق باب التسجيل والتصويت فى السابعة مساءً حتى الآن، موضحا أن مده لساعتين سيحدده المستشار مصطفى أبو طالب المشرف على الجمعية العمومية.

وأوضح أن هناك إمكانية لمد باب التسجيل والتصويت لوجود اقبال متزايد من الأعضاء في الوقت الحالي

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وتوافد الأعضاء على التسجيل والتصويت فى الجمعية العمومية لنادى الزمالك على اللائحة الجديدة التى أعدها مجلس الإدارة، قبل إقامة الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء يومى 23 و24 نوفمبر المقبل.

وكان مجلس إدارة النادى الأبيض انتهى من إعداد لائحته واعتمدها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير، قبل أن يتم عرضها على الجمعية العمومية اليوم للتصويت عليها ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10000 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الاجتماع.

ويكون التصويت حضوريًا فى بطاقة إبداء الرأى فى صناديق شفافة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى سيتم اللجوء للائحة الاسترشادية فى الانتخابات المقبلة.