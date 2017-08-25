عرض «سعودي» لمعروف يوسف واتجاه من الإدارة لـ«رحيل الاعب»

التحرير

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تلقى النيجيري معروف يوسف،لاعب وسط الزمالك عرضًا لاستعارته من جانب فريق الفتح السعودي لمدة موسم.

ويملُك «الفتح» خمسة محترفين في صفوفه،هم الثنائي التونسي عبد القادر السلاتي ومحمد اليعقوبي،والبرتغالي جواو بيدرو، والبرازيلي ساندرو مانويل والزامبي سكالا.

وشارك صاحب الـ24 عاما في 36 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات،سجل فيهم 3 أهداف وصنع مثلهم.

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وأعار الزمالك هذا الموسم ثلاثة لاعبين للدوري السُعودي وهم كهربا الذي يلعب للموسم الثاني على التوالي مع اتحاد جدة،كما اُعير مصطفى فتحي للتعاون وآخرهم شيكابالا لفريق الرائد.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أتاح فيد 4 اجانب في صفوف كل فريق على أن يضم الفريق ثلاثة فقط لقائمة المباريات مما يجعل الزمالك مُضطرا للتخلي عن أحد مُحترفيه وهم: النيجيري معروف يوسف،الكونجولي كابونجو كاسونجو،الغاني بنيامين أشيمبونج،الايفواري رزاق سيسيه والبوركيني محمد كوفي ويبدو أن «معروف» هو الأقرب للرحيل حسبما كشفت مصادر في تصريحات «للتحرير».

وكانت إدارة النادي قد اخطرت وكيل اللاعب بالبحث عن عروضه إعارة خارجية له،رافضين اعارته في الدوري المصري.