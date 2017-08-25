اللجنة المنظمة تكشف عن مصير صناديق الجمعية العمومية للأهلي

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كشفت اللجنة المنظمة المشرفة على الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على لائحة النادي الأهلي أنه بعد الانتهاء اليوم من التصويت في تمام السابعة مساء يقوم المشرف على كل لجنة (132) بتشميع الصناديق ويتم نقلها إلى فرع النادي الأهلي بالجزيرة تحت تأمين شديد وتستمر الحراسة المشددة والتأمين حتى التاسعة من صباح الغد.

على أن يتم استئناف التصويت في الصالة المغطاة بفرع الجزيرة غدًا وبعد انتهائها سيتم فك الشمع وفرز الصناديق.

يذكر أن العدد الحضور وصل حتى الآن إلي قرابه 5 آلاف عضو وكانت قد شهدت الساعات الاولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدار اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة.