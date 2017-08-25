ضبط عامل يجوب شوارع أرض اللواء برشاش وفرد خرطوش
ضبط عامل يجوب شوارع أرض اللواء برشاش وفرد خرطوش
06:02 م الجمعة 25 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:
ألقت دورية أمنية القبض على عامل بمنطقة أرض اللواء، عُثر بحوزته على أسلحة نارية وخزينة فارغة.
كشفت تحريات الرائد عمرو الديباوي، رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، أن المتهم يدعى "شلبي ر."، 30 سنة، مقيم بشارع أخبار اليوم، عُثر بحوزته على رشاش بورسعيد، وفرد خرطوش عيار 16 مم.
أمام العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، أقر المتهم بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس.
تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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