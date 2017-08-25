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مطاردة في شارع فيصل تنتهي بـ"علقة ساخنة" لعاطل بسبب 30 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

مطاردة في شارع فيصل تنتهي بـ"علقة ساخنة" لعاطل بسبب 30 ألف جنيه

06:01 م الجمعة 25 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:

طارد أهالي منطقة فيضل وقوات الشرطة، اليوم الجمعة، عاطلين يستقلان دراجة نارية استوليا على حقيبة بداخلها 30 ألف جنيه ملك مدرس.

وتمكنت القوة بقيادة النقيب عاطف سعيد من ضبط أحد المتهمين ويُدصى "عبد الرحمن ع."، 21 سنة، عاطل مقيم ببولاق الدكرور، ولاذ شريكه بالفرار.

وعُثر بحوزة المتهم على 21 ألفا و400 جنيه من المسروقات، واستولى مرافقه "محمود غ."، على باقي المبلغ "9 آلاف و600 جنيه"، وفر هاربا.

وتبين إصابة المتهم بكدمات وسحجات بالوجه والكتف الأيمن نتيجة اعتداء الأهالي عليه بالضرب أثناء ضبطه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي كلفت المباحث بضبط المتهم الهارب وباقي المبلغ.

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