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مجهولون يقتلون نائبا بالمجلس التشريعي في الشيشان

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مصراوي Masrawy

مجهولون يقتلون نائبا بالمجلس التشريعي في الشيشان

05:59 م الجمعة 25 أغسطس 2017

مجهولون يقتلون نائبا بالمجلس التشريعي في الشيشان

جروزني - (أ ف ب):
قتل نائب في المجلس التشريعي لجمهورية الشيشان في القوقاز الروسي، الجمعة، إثر تعرض سيارته لإطلاق نار من قبل مجهولين، كما ذكرت لجنة التحقيق الروسية في بيان.

وأضافت هذه اللجنة التي تعنى بأبرز القضايا في روسيا، ان مجهولين اطلقوا النار مرارا على السيارة التي كان يقودها النائب الذي لم تكشف هويته، بعيد مغادرته منزله.

وأوضحت اللجنة ان السيارة تعرضت لحادث تسبب في مقتل النائب بعد الهجوم.

وقالت اللجنة ان تحقيقا في جريمة "قتل" و"تهريب بأسلحة" قد بدأ.

وتراجعت كثيرا الحوادث المسلحة والهجومات التي تستهدف السلطات وقوى الامن في الشيشان، لكنها ما زالت تتكرر الى حد ما في جمهورية داغستان الصغيرة المجاورة في القوقاز الروسي.

وبعد حرب الشيشان الاولى (1994-1996)، انضوى التمرد تدريجيا تحت راية الاسلام وتخطى حدود هذه الجمهورية في القوقاز وتحول في منتصف العام 2000 حركة اسلامية ناشطة في كل انحاء شمال القوقاز.

وفي أواخر يونيو 2015، بايع التمرد الاسلامي المسلح في القوقاز الروسي تنظيم "داعش" وأصبح مصدرا مهما للمقاتلين الذين ينضمون الى الجهاديين في سوريا والعراق.

هذا المحتوى من

AFP

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