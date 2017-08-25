الصحة: وفاة ثامن حاج مصري بالأراضي السعودية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة ثامن حاج مصري بالأراضي السعودية، مساء الجمعة، وذلك لسيدة تبلغ من العمر ٦٥ عاماً بمحافظة القاهرة، تتبع حجاج السياحة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفية تدعى عايدة إسماعيل عبدالمقصود خليل، وذلك إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أدى الى توقف بعضلة القلب والتنفس، بغرفة إقامتها بالفندق، وتم نقلها إلى مستشفى الميقات بالمدينة المنورة.

وأشار الأنصاري إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً الى التنسيق مع السلطات المختصة لإستخراج شهادة الوفاة.