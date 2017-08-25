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مقتل 30 شخصا في اشتباكات بعد إدانة زعيم طائفة هندية بالاعتداء الجنسي

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مصراوي Masrawy

مقتل 30 شخصا في اشتباكات بعد إدانة زعيم طائفة هندية بالاعتداء الجنسي

05:49 م الجمعة 25 أغسطس 2017

مقتل 30 شخصا في اشتباكات بعد إدانة زعيم طائفة هندية بالاعتداء الجنسي

نيودلهي - (د ب ا)
لقى ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات عندما فتحت الشرطة النار على مجموعات من مثيرى الشغب في بلدة بانتشكولا بشمالى الهند، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية الأسيوية (إيانس) نقلا عن مصادر الشرطة والمستشفى.

وبدأت أعمال العنف من قبل مؤيدي جورميت رام رحيم زعيم طائفة "ديرا ساتشا سودا" ، بعد أن أدانته محكمة محلية بالاعتداء الجنسي على امرأتين من أتباعه في عام 2002.

وكان قرابة 100 ألف من أتباعه قد تجمعوا أمام المحكمة التي أصدرت حكمها.

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مصراوي Masrawy

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