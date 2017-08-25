حكومة فلسطين: افتتاح كنيس يهودي في شرق القدس "اعتداء" على المدينة

رام الله - (د ب أ)

قالت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الجمعة إن افتتاح إسرائيل كنيسا يهوديا في شرق مدينة القدس يمثل "اعتداءً" على المدينة.

واعتبر المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان أن إقامة الكنيس في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى "يأتي لأسباب سياسية محضة تتعلق بطبيعة حكومة إسرائيل وهو جزء من الاستيطان ولا علاقة له بالدِين".

وقال المحمود إن "إصرار حكومة الاحتلال على الاعتداء على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها يشكل من جهة أخرى استجابة للحروب التي ترتدي الأقنعة الدينية والطائفية التي فرضت على المنطقة".

وأضاف "نحذر من أن سياسة الحكومة الإسرائيلية من شأنها أن تقود إلى حروب دينية لا يرغب بها أحد"، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد فوري للتوتر والعمل الجاد على إحلال السلام.

وكان وزراء وأعضاء كنيست وحاخامات إسرائيليين افتتحوا أمس الخميس كنيسا يهوديا في حي بطن الهوى في بلدة سلوان وسط إغلاق وحصار مشدد فرض في شوارع وأحياء البلدة.