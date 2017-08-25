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«نيسان» تواصل دعاياها لسيارتها الكهربائية «ليف» (فيديو)

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«نيسان» تواصل دعاياها لسيارتها الكهربائية «ليف» (فيديو) «نيسان» تواصل دعاياها لسيارتها الكهربائية «ليف» (فيديو)

التحرير

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كشفت شركة "نيسان" عن مقطع دعائي جديد للجيل الثاني من سيارتها الكهربائية "ليف"، التي من المقرر أن تصدر بشكل رسمي في الأسواق العالمية مع حلول عام 2018.

بحسب "CNET"، فإن الشركة اليابانية عرضت من خلال المقطع الدعائي للجيل الثاني من سيارتها "ليف" بعض الملامح الخاصة بالشكل الخارجي لسيارتها الكهربائية الجديدة، التي أظهرت الطابع الحديث في تصميم إصدارات نيسان.

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وتستعد الشركة اليابانية للكشف عن سيارتها "ليف" بشكل كامل خلال 6 سبتمبر المقبل، وسط توقعات بطرحها في العديد من الأسواق العالمية بصورة مبدأية مثل الولايات المتحدة.

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التحرير

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