5 خطوات تجعل طفلك يرفض الوجبات السريعة

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تواجه العديد من الأمهات مشكلات كبرى تتعلق بكيفية تعويد الأطفال على نمط صحي في تناول الغذاء، بعيدًا عن الوجبات السريعة، التي تعرف طريقها السهل لقلوب وبطون الأطفال، لذلك فإن اتباع نمط صحي في تناول الغذاء العامل الرئيسي للمحافظة على صحتهم.

ويرى الخبراء صعوبة واضحة في منع الوجبات السريعة بشكل تام عن الأطفال، وهو الأمر الذي يجب أن يتم بحكمة وبشكل مرحلي يساعد الطفل على تقبل العناصر الغذائية الصحية كبديل أساسي لتلك المأكولات، وفي هذا السياق نستعرض أهم طرق تعويد الطفل على النمط الغذائي الصحي.

الوجبات البينية

أهم ما يمكن فعله لطفلك لتعويده على النمط الغذائي الصحي، التأكيد على الوجبات الفرعية على مدار اليوم، التي تمنحه القدرة على رفض المأكولات السريعة، وتبقيه على دراية بأهمية الطعام الصحي، دون أن يشعر بالجوع أو الحرمان.

تنوع الطعام

باستثناء اللحوم المصنعة يمكن للأم أن تقوم بطهي كل الأطعمة، التي يحب أن يتناولها الطفل خارج المنزل، وهو الأمر الذي قد يخلق لديه نوع من الاكتفاء ورفض الأطعمة السريعة، والتي في الغالب تمثل ضررًا بالغًا على صحته.

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الفاكهة

لا بد أن يعي الطفل منذ مراحله العمرية الأولى أن هناك ضرورة ملحة لتناول الفاكهة على مدار اليوم وبين الوجبات الرئيسية، وهو الأمر الذي يقلل لديه الاعتماد على النمط غير الصحي في تناول الطعام.

المشاركة

في مراحل العمر الأولى للأطفال يودون دومًا أن يروا آباءهم يأكلون من نفس الطعام، وأنه لا فرق بين ما يتناولونه في غذائهم، ولذلك ينصح الخبراء دوما بمشاركة الطفل وجباته الرئيسية على مدار اليوم.

المياه الغازية

من الخطأ غياب المياه الغازية بشكل تام عن المنزل لمنع الطفل من شربها، إلا أن النمط الصحي يمكن أن يتقبل وجود كميات قليلة منها على مائدة الطفل خلال يومه.