مقتل أكثر من 20 شخصا في هجوم على مسجد للشيعة في كابول

كابول - (د ب أ)

قال مسؤول أفغاني إن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين بعد أن هاجم مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي مسجدا يرتاده الشيعة في العاصمة كابول.

وقال محمد إسماعيل قوسى ، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا ، وأن من بينهم نساء وأطفال.

وأضاف قوسى أن عدد الضحايا قد يرتفع في الوقت الذي لا تزال فيه عملية نقل الضحايا مستمرة.

وكان المتمردون قد اقتحموا مسجد "إمام الزمان" الذي يرتاده الشيعة في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة عندما كان المسجد ممتلئا.

يذكر أن الأقلية الشيعية في أفغانستان هدف متكرر لعناصر داعش.