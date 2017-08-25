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مقتل أكثر من 20 شخصا في هجوم على مسجد للشيعة في كابول

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مصراوي Masrawy

مقتل أكثر من 20 شخصا في هجوم على مسجد للشيعة في كابول

05:26 م الجمعة 25 أغسطس 2017

مقتل أكثر من 20 شخصا في هجوم على مسجد للشيعة في كابول

كابول - (د ب أ)
قال مسؤول أفغاني إن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين بعد أن هاجم مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي مسجدا يرتاده الشيعة في العاصمة كابول.

وقال محمد إسماعيل قوسى ، أحد المتحدثين باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا ، وأن من بينهم نساء وأطفال.

وأضاف قوسى أن عدد الضحايا قد يرتفع في الوقت الذي لا تزال فيه عملية نقل الضحايا مستمرة.

وكان المتمردون قد اقتحموا مسجد "إمام الزمان" الذي يرتاده الشيعة في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة عندما كان المسجد ممتلئا.

يذكر أن الأقلية الشيعية في أفغانستان هدف متكرر لعناصر داعش.

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مصراوي Masrawy

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