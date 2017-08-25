ختام فعاليات الدورة التدريبية لأمراض الكلى ببورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

اختتمت الدورة التدريبية لأمراض الكلى فعالياتها، اليوم الجمعة، والتي استضافها مستشفى بورسعيد العام (الأميري)، بمشاركة أطباء 3 محافظات.

وقال دكتور شريف أبو جندي، مدير المستشفى، خلال كلمته في ختام الدورة، إن الدورة التدريبية استمرت لقرابة الشهرين بمشاركة أطباء الكلى في محافظات بورسعيد والإسماعيلية ودمياط.

ووجه مدير المستشفى التحية للأستاذ الدكتور أسامة الشحات استشاري الكلى وسفير الجمعية الدولية لأمراض الكلى على مجهوده في الإعداد والتدريب والمحاضرات خلال مدة الدورة.